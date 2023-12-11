Полковник СБУ заявил о превосходстве российского оружия над украинским

В эксклюзивном интервью телеканалу НТА полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко высказал мнение о трудностях, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ) в противостоянии российской армии. Главной проблемой, по его словам, является выдающееся качество российского вооружения, которому трудно противостоять украинским силам. Костенко подчеркнул, что на исход боевых действий оказывают влияние различные факторы, причем первостепенное значение имеет выбор использованного оружия – от обычных пистолетов-пулеметов до стратегического вооружения, способного состязаться с Российской Федерацией.

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В контексте беседы украинский военный акцентировал внимание на доминировании российского вооружения, подчеркивая, что Вооруженные силы России опережают украинскую армию как по качеству, так и по количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии. Костенко высказал убеждение в том, что Россия заметно превосходит Украину в области стратегического вооружения, оставляя ее далеко позади в этой важной категории. Он также выразил мнение, что западные страны отвернулись от поддержки Киева в этом контексте.

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Ранее, в соответствии с информацией немецкого таблоида Bild, Россия успешно перенаправила свою промышленность на нужды военной сферы, что привело к многократному превосходству над Украиной в данном аспекте. Таблоид подчеркнул, что подобная ситуация оказывает воздействие не только на военные, но и на экономические аспекты, делая Украину зависимой от поддержки со стороны западных стран.