Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Полковник СБУ Костенко: ВСУ не могут противостоять ВС РФ из-за качества оружия
Полковник СБУ заявил о превосходстве российского оружия над украинским

реклама

В эксклюзивном интервью телеканалу НТА полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко высказал мнение о трудностях, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ) в противостоянии российской армии. Главной проблемой, по его словам, является выдающееся качество российского вооружения, которому трудно противостоять украинским силам. Костенко подчеркнул, что на исход боевых действий оказывают влияние различные факторы, причем первостепенное значение имеет выбор использованного оружия – от обычных пистолетов-пулеметов до стратегического вооружения, способного состязаться с Российской Федерацией.

реклама

В контексте беседы украинский военный акцентировал внимание на доминировании российского вооружения, подчеркивая, что Вооруженные силы России опережают украинскую армию как по качеству, так и по количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии. Костенко высказал убеждение в том, что Россия заметно превосходит Украину в области стратегического вооружения, оставляя ее далеко позади в этой важной категории. Он также выразил мнение, что западные страны отвернулись от поддержки Киева в этом контексте.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее, в соответствии с информацией немецкого таблоида Bild, Россия успешно перенаправила свою промышленность на нужды военной сферы, что привело к многократному превосходству над Украиной в данном аспекте. Таблоид подчеркнул, что подобная ситуация оказывает воздействие не только на военные, но и на экономические аспекты, делая Украину зависимой от поддержки со стороны западных стран.

#новости
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

FT: 48% американцев считают, что США тратят слишком много на помощь Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
28
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
10
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
5
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
2
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
10
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
1
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
4
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
1
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
2
Российские спецслужбы получали доступ к тысячам видеокамер на Украине
4
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
2
Таможня изъяла 300 спрятанных игр Switch, найденных в инвалидной коляске
4
Эксперт предрекает остановку производств и ухудшение жизни в Европе в случае холодной зимы
8
10 декабря вручили Нобелевскую премию по физике «за создание аттосекундных лазеров»
3
Новая технология записи, использующая алмазы, позволяет хранить 25 Гб на квадратный дюйм
2
Цена на лучший процессор для игр, Ryzen 7 7800X3D, упала до $339 — на 42% дешевле 14900K и быстрее
12
Ростех: российский истребитель Су-35С по большинству характеристик соответствует пятому поколению
1
Стримерша Amouranth хочет превзойти Билла Гейтса по площади принадлежащей земли
4
Полиэтиленовые отходы могут стать сырьем для получения ценных химических веществ
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
116
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
21
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
17
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
7
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
9
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
6
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Береговая охрана Китая обстреляла из водомётов корабли Филиппин в Южно-Китайском море — Видео
1
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+

Сейчас обсуждают

Vorvort
12:39
Дурачок, на DTF в статье разница между 7900XTX и 4090 3 fps. https://dtf.ru/hard/2313712-sila-i-mosh-radeon-7900xtx-v-cyberpunk-2077-phantom-liberty
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
andrew_riddler
12:37
Извиняться я привык перед стоящими людьми,если я был не прав Тебя только обоссать могу И да,по русскому у меня куча грамот со школы ещё (и это не шутка) Херово ты разбираешься в людях.
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Maks Chrome
12:37
Согласно ЧЕГО , а не чему
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
huk87
12:36
ага
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Рома Селюнин
12:36
Тогда откуда по твоему черные дыры берутся? Если известно что от взрыва большой силы( например: нейтронной звезды) может появиться дыра в пространстве. Поэтому можно предположить что наша вселенная по...
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
Mr Unicorn
12:36
Как они достали со своей (де)генерацией кадров.
AMD опубликовала рекомендуемые настройки для 100+ fps в Avatar Frontiers of Pandora на RX 7000
Vorvort
12:36
Модератор r2sdf купил 7900XTX для работы в FP64. Зелень там на коленях ползает. Одна из программ у него как раз Stable Diffusion.
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
El Grechko
12:35
Мог бы и извиниться за беспочвенные оскорбления тогда. Ну да ладно, ты не первый клоун, который слив спор в интернете пытается выехать переведя в гомофантазии, видимо надеялся что я просто тебя пошлю...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Vorvort
12:33
Даже если взять твое сравнение (что крайне не объективно), то делим 150 на 86, получаем 74% разницы. В растеризации у 4090 нигде нет такого преимущества. Раз ценник выше на 74%, значит и карта должна ...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
andrew_riddler
12:33
Этот сайт единственный который выкладывает отрезок на которых тестировал А эти таблички хбт где только даты меняют,а перестесты не делают ,не интересны Мой тест- самый современный 2.1 с тестовым отр...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем