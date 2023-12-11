Великобритания поставит на Украину два минных тральщика

Киев планирует закупить два корабля типа Sandown у Соединенного Королевства с целью повышения безопасности в Черном море. Это стало известно из официального заявления, предоставленного Министерством Обороны Великобритании, как передает ТАСС.

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Ожидается, что сделка будет осуществлена при поддержке экспортно-кредитного агентства Великобритании. Помимо этого, ведомство обороны Соединенного Королевства объявило о формировании новой морской коалиции с Норвегией, включая страны, готовые предоставить военно-морскую помощь Украине.

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Предварительно Британия рассматривала возможность направить свой флот в Черное море для поддержки Украины. В ходе этого исследования Министерство Обороны страны изучало, какую функцию может выполнять ее флот в защите торговых судов от России в Черном море. Тем не менее, предложение о военной поддержке Украины могло бы повлечь за собой значительное усиление напряженности в вопросе вовлеченности страны.