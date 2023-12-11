Почти половина жителей США возмутились чрезмерными тратами на Украину

Почти половина американских избирателей считает, что в настоящее время Соединенные Штаты расходуют слишком много средств на оказание поддержки Украине. Эти выводы основаны на результатах опроса, проведенного в соавторстве Financial Times и Мичиганским университетом.

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Согласно данным нового исследования, 48 процентов избирателей полагают, что США направляют "избыточные" средства в виде военной и финансовой помощи для поддержки усилий в Киеве. Журналисты подчеркивают, что эта точка зрения получила поддержку у значительной части американского населения.

Особенно выраженный тренд к рассматриванию финансовых вливаний в Украину как чрезмерных прослеживается среди избирателей-республиканцев. Данные указывают, что 65 процентов из них высказывают мнение о чрезмерных затратах государства на поддержку другой страны.

В предшествующем октябре исследователи Чикагского совета по глобальным вопросам анализировали уровень поддержки Киева, отмечая, что интерес американцев к помощи Украине снизился до 63 процентов.

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Подробный анализ также показал, что поддержка военной помощи уменьшилась на два процентных пункта с ноября прошлого года (в пределах погрешности), а поддержка экономической помощи упала на пять пунктов. Кроме того, в материале подчеркивается, что американцы реалистично смотрят на продолжительность конфликта.