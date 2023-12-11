Источник утверждает, что компания не внесёт кардинальных изменений в новинки сравнительно с актуальными флагманами, но уменьшит рамки, поработает над энергопотреблением и улучшит остальные характеристики

Инсайдер Digital Chat Station поделился с сообществом Weibo свежей порцией подробностей о предстоящих моделях смартфонов от Xiaomi, а именно Xiaomi 15 и 15 Pro. Судя по переданным данным, ожидать радикальных трансформаций в дизайне новинок не стоит, однако компания направляет усилия на совершенствование параметров, уменьшение габаритов рамок, оптимизацию энергопотребления и повышение общей производительности.

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Что касается Xiaomi 15 Pro, то в его арсенале появится AMOLED-панель от Huaxing с разрешением 2K, а тонкие рамки, уменьшенные до 0,6 мм (в сравнении с предшественником, где толщина рамок составляла 0,9 мм). Инсайдер подчеркивает увеличение яркости дисплея по сравнению с текущей моделью, однако точные числа пока остаются в тени. Также стоит отметить, что смартфон будет вооружен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Что касается базовой модели Xiaomi 15, в ее арсенале плоский дисплей Huaxing с разрешением 2670x1200 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью до 1400 нит. Матрица обещает стать на 15-20% более энергоэффективной, чем у предыдущей модели Xiaomi 14, а рамки, по утверждению источника, будут необычайно тонкими.

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Согласно слухам, презентация флагманских смартфонов Xiaomi ожидается в первой половине следующего года.