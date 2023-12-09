Побывавший в зоне проведения СВО журналист рассказал о наивности руководства ВСУ

Опытный сербский журналист Игорь Дамянович, находившийся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), раскрывает, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) ошибочно полагало, что российские военные паникуют при виде поставленной Киеву западной техники и будут отступать. Об этом сообщает издание "Политика".

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Дамянович подчеркивает, что украинская разведка ставила своей целью подорвать боевой дух российских солдат с помощью военной поддержки со стороны Запада. В качестве примера он приводит слова командира одной из рот ВСУ, утверждавшего, что стратегия контрнаступления строится на том, что российские бойцы, увидев боевую машину пехоты (БМП) Bradley, танк Leopard или аналогичную технику, испугаются и отступят. Но на практике ситуация оказалась противоположной. Он отмечает, что переданные украинским военным боевые машины оказались уязвимыми для мин, беспилотников, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и ракет вертолетов Ка-52.

Дамянович подчеркивает, что на контрнаступление ВСУ возлагались большие надежды, но оно не оправдало ожиданий.

Ранее украинский сержант Тарас, известный как Физрук, выразил недовольство качеством и количеством получаемых от союзников боеприпасов. Он отметил, что летом военные получали в десять раз больше снарядов, причем лучшего качества.





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