На Западе заявили о хаосе в ВСУ из-за неопределенности по поводу помощи США

Неопределенность в отношении будущей помощи со стороны США приводит к хаосу и затрудняет планирование операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул аналитик Макс Бергманн из Центра стратегических и международных исследований в интервью газете New York Times (NYT).

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Бергманн отметил, что украинские военные сталкиваются с трудностями в стратегическом планировании из-за неопределенности в поступлении боеприпасов, что делает невозможным долгосрочное планирование на линии конфликта.

Согласно данным издания, процесс сокращения американской военной помощи Киеву уже начался, и стоимость поставленных или переданных боеприпасов ВСУ в конце сентября снизилась до нескольких сотен миллионов долларов, по сравнению с 2,8 миллиарда в начале года.

В конце ноября США обещали поставить Украине оружие на сумму 100 миллионов долларов, а 6 декабря – на 175 миллионов. Эксперты полагают, что такие поставки могут быть стратегией Пентагона для максимально эффективного использования оставшихся средств.

Майкл Кофман, эксперт по военным вопросам, высказывает опасения о том, что военная помощь Киеву находится на крайне низком уровне, что отражается в дефиците боеприпасов на передовой.

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Предварительно было сообщено, что ВСУ выражают недовольство как качеством, так и количеством поставляемых союзниками боеприпасов. Летом украинские войска получали в десять раз больше боеприпасов, причем более высокого качества, по словам одного из военнослужащих.