Суд Финляндии отказал Украине в выдаче гражданина России Тордена

Финляндский суд отклонил запрос Украины о выдаче гражданина России, Воислава Тордена (также известного как Ян Петровский), и вынес решение об немедленном освобождении. Как сообщает Helsingin Sanomat, основной причиной отказа стали крайне неблагоприятные условия в украинских тюрьмах, которые были признаны Европейским судом по правам человека нарушающими третью статью Конвенции по правам человека. Эта статья запрещает пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

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Верховный суд Финляндии подчеркнул, что экстрадиция Тордена на Украину могла бы подвергнуть его унижающему обращению, особенно учитывая поступившие сообщения о случаях пыток и насилия, в том числе в отношении лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией. Адвокат россиянина, Наталья Мальгина, подтвердила получение решения Верховного суда и направляется забрать своего подзащитного из тюрьмы, с учетом данного решения.