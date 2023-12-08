Сокращение американских войск НАТО в Европе объяснили

В свете российской специальной военной операции в Украине, США приняли решение о снижении численности своих войск НАТО в Европе. Это решение, как пояснил военный эксперт Юрий Кнутов, связано, с одной стороны, с желанием сократить расходы и, с другой стороны, с континуацией политики предыдущей администрации Трампа, подчеркивающей необходимость, чтобы европейские страны самостоятельно заботились о своей обороне.

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Сокращение американского контингента до 80 тысяч военных в европейских странах стало частью стратегии, учитывающей увеличение военных расходов стран НАТО в свете конфликта на Украине. Юрий Кнутов подчеркнул, что ряд стран альянса уже принял решение увеличить свои воинские контингенты, что, по мнению американских властей, компенсирует сокращение личного состава.

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Президент США Джо Байден подчеркнул, что несмотря на снижение численности американских войск в Европе, эта мера не должна оказать негативное воздействие на обороноспособность НАТО. Задачей американских войск в регионе остается сдерживание российской агрессии, несмотря на изменения в численности их контингента.