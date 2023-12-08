В ФРГ раскритиковали идею Писториуса о бригаде в Литве для сдерживания России

Военные планы Германии на размещение бригады в Литве столкнулись с серьезными трудностями, вытекающими из технических и организационных проблем. По словам полковника Андре Вюстнера, реализация идеи министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сталкивается с ограничениями, связанными с недостатком личного состава и техническими ресурсами.

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По мнению Вюстнера, формирование новой бригады требует значительных усилий, включая приобретение дорогостоящего вооружения и техники. Эксперт отметил, что уже существующая бригада не подходит для использования в Литве, и Писториус решает создать с нуля новое крупное подразделение.

Докладчик парламентской группы ХДС/ХСС по оборонному бюджету, Инго Гедехенс, высказал предупреждение относительно отсрочки отправки бригады. По его мнению, такой шаг необходим, чтобы избежать проблем с обновлением военной техники. Гедехенс подчеркнул, что замена танков, направленных на Украину, новыми возможна лишь в 2026 году, что при условии исправной работы военно-промышленного комплекса.

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Ранее Борис Писториус заявил о том, что военная промышленность Германии не может обеспечить быстрые поставки оружия и боеприпасов для Украины, подчеркивая необходимость времени для наращивания производственных мощностей.