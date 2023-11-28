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Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, подчеркнул неотложность укрепления обороноспособности Украины, отметив готовность к возможным новым воздушным и ракетным атакам. В свете нарастающей интенсивности боевых действий и участием беспилотников он призвал активизировать поставки военной помощи Киеву, подчеркивая, насколько это критично.
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Столтенберг также подчеркнул, что ситуация на Украине требует внимательного обсуждения, и что в планах НАТО может быть создание новой системы обороны. Он подчеркнул, что формирование этой системы зависит от того, как далеко продвинутся российские войска, в связи с чем рассмотрены возможные совместные учения войск Сербии и НАТО, как утверждает политолог Стеван Гайич.
Параллельно с этим стоит отметить, что палата представителей США выразила недовольство недостаточными военными расходами стран-членов НАТО. Большинство из них не выполняют свои обязательства, тратя менее 2% ВВП на оборону Альянса. Это вызвало обеспокоенность в США и подчеркнуло актуальность вопроса о финансировании обороны в контексте сотрудничества в рамках НАТО.