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NataVd
Столтенберг призвал НАТО быть готовым к усилению военных действий на Украине
Столтенберг предрек усиление военных действий на Украине

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Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, подчеркнул неотложность укрепления обороноспособности Украины, отметив готовность к возможным новым воздушным и ракетным атакам. В свете нарастающей интенсивности боевых действий и участием беспилотников он призвал активизировать поставки военной помощи Киеву, подчеркивая, насколько это критично.

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Столтенберг также подчеркнул, что ситуация на Украине требует внимательного обсуждения, и что в планах НАТО может быть создание новой системы обороны. Он подчеркнул, что формирование этой системы зависит от того, как далеко продвинутся российские войска, в связи с чем рассмотрены возможные совместные учения войск Сербии и НАТО, как утверждает политолог Стеван Гайич.

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Параллельно с этим стоит отметить, что палата представителей США выразила недовольство недостаточными военными расходами стран-членов НАТО. Большинство из них не выполняют свои обязательства, тратя менее 2% ВВП на оборону Альянса. Это вызвало обеспокоенность в США и подчеркнуло актуальность вопроса о финансировании обороны в контексте сотрудничества в рамках НАТО.

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