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Депутат Госдумы Слуцкий: Киев переходит к торгу, говоря о соглашении с Москвой
В Госдуме отреагировали на условие Украины о репарациях в мирном договоре

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В столице Украины, Киеве, начались активные переговоры с возможностью достижения мирного соглашения с Москвой. Эту информацию раскрыл глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, сделавший официальное заявление в своем канале в мессенджере Telegram.

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Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра утверждала, что Украина не согласится подписать мирное соглашение с Москвой без соответствующих репараций. "Украина отнюдь не примет такое решение. Мир не настанет, ибо кто-то должен будет возместить ущерб. Если не Россия, то кто?" - подчеркнула она.

Согласно высказыванию Слуцкого, страны Запада начали отказывать в поддержке президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на заверения со стороны НАТО. "Украинский режим вступает в активную фазу переговоров. Замминистра юстиции с характерной фамилией Мудра подчеркнула, что Киев не согласится подписать мирное соглашение без компенсаций от России. Ключевое слово тут не "репарации", как может показаться, а скорее "мирное соглашение", - подчеркнул депутат.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление Мудры в разговоре с "Лентой.ру", заявил, что России не подойдет мирное соглашение с Украиной, предполагающее обязательства по выплатам репараций со стороны Москвы.

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