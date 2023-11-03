В США захотели призвать Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе

Важное обращение госсекретаря Соединенных Штатов Америки, Энтони Блинкена, об отношениях между Израилем и сектором Газа, греет новостные заголовки. Согласно информации, предоставленной газетой The New York Times, высокопоставленные представители администрации Белого дома внесли предложение о кратковременных приостановках военных действий на этой конфликтной территории.

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Официальные лица из США утверждают, что такие временные паузы в военных операциях помогут доставить гуманитарную помощь, включая продовольствие и воду, в сектор Газа, а также способствуют освобождению пленников.

Следует отметить, что данная инициатива о временных приостановках сильно отличается от общего прекращения огня, которое настаивает поддержать администрация президента США Джо Байдена. По мнению Байдена, общее прекращение огня способствовало бы восстановлению ситуации в секторе Газа после интенсивных бомбардировок со стороны Израиля.

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Ранее Джо Байден подчеркнул, что важно, чтобы Израиль и движение ХАМАС временно приостановили боевые действия, чтобы создать условия для освобождения пленников, находящихся в заложниках у боевиков в секторе Газа, не полностью прекращая боевые операции.