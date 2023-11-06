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В Тверской области приняли закон о запрете склонения женщин к абортам

Еще один российский регион запретил склонять женщин к абортам
[ ] для раздела Блоги
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Законодательное собрание Тверской области приняло значительное изменение в законодательстве региона, запретив склонять женщин к абортам. Этот инициативный шаг принадлежит губернатору Тверской области, Игорю Рудене. Согласно новому закону, вмешательство в жизнь женщины вопреки ее желаниям и решениям рассматривается как серьезная угроза для института семьи. Важно подчеркнуть, что медицинские или социальные обоснования остаются вне применения и не могут рассматриваться как оправдание аборта.

Основной целью внедрения этого закона, утвержденного местными властями, является стимулирование рождаемости и сокращение числа абортов. Помимо этого, он также направлен на защиту социальных прав женщин и борьбу с информационными угрозами, касающимися семейных ценностей, отцовства, материнства и детей. В случае нарушения данного закона предусмотрены административные штрафы: для граждан – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Важно подчеркнуть, что ответственность наступает независимо от того, был ли совершен аборт.

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Тверская область стала первым регионом в России, который принял закон, запрещающий попытки склонить женщину к аборту. Ранее аналогичные законы были приняты в Мордовии, а в Тамбовской области также внедряется аналогичная инициатива, внесенная губернатором Максимом Егоровым 16 октября. Эти меры призваны формировать общество, где семейные ценности и рождаемость оцениваются как важные аспекты социальной жизни.

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