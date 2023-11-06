В Тверской области приняли закон о запрете склонения женщин к абортам
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Законодательное собрание Тверской области приняло значительное изменение в законодательстве региона, запретив склонять женщин к абортам. Этот инициативный шаг принадлежит губернатору Тверской области, Игорю Рудене. Согласно новому закону, вмешательство в жизнь женщины вопреки ее желаниям и решениям рассматривается как серьезная угроза для института семьи. Важно подчеркнуть, что медицинские или социальные обоснования остаются вне применения и не могут рассматриваться как оправдание аборта.
Основной целью внедрения этого закона, утвержденного местными властями, является стимулирование рождаемости и сокращение числа абортов. Помимо этого, он также направлен на защиту социальных прав женщин и борьбу с информационными угрозами, касающимися семейных ценностей, отцовства, материнства и детей. В случае нарушения данного закона предусмотрены административные штрафы: для граждан – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Важно подчеркнуть, что ответственность наступает независимо от того, был ли совершен аборт.
Тверская область стала первым регионом в России, который принял закон, запрещающий попытки склонить женщину к аборту. Ранее аналогичные законы были приняты в Мордовии, а в Тамбовской области также внедряется аналогичная инициатива, внесенная губернатором Максимом Егоровым 16 октября. Эти меры призваны формировать общество, где семейные ценности и рождаемость оцениваются как важные аспекты социальной жизни.
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