ЦАХАЛ заявил об обстреле объектов «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) реагирует на обстрел израильской территории со стороны ливанской шиитской группировки «Хезболла» мощными контрударами. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте оборонного ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

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За последний час поступили данные о нескольких ракетных атаках из Ливана на территорию Израиля. В ответ на эти атаки в настоящее время Армия обороны Израиля проводит удары по ключевым объектам, связанным с группировкой "Хезболла" на ливанской территории. Информацию о происшедшем подтвердило оборонное ведомство.

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Ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило о конфронтации с израильской пехотой у ливано-израильской границы. По данным "Хезболлы", их бойцы обнаружили подразделения израильской пехоты в районе Аль-Маликия и немедленно открыли огонь по израильским солдатам.