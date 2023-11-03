Зеленский поблагодарил островное государство за переговоры по Украине

Президент Украины, Владимир Зеленский, выразил признательность Кипру за присоединение к важным переговорам о гарантиях безопасности страны. Событие, которое произошло в июле 2023 года, стало знаковым, поскольку Кипр стал 30-й страной, присоединившейся к Вильнюсской декларации "Группы семи", подтверждая основные принципы обеспечения безопасности Украины.

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Президент Зеленский также выразил благодарность президенту Кипра, Никосу Христодулидису, подчеркивая важность совместных усилий по укреплению европейской безопасности и развитию двустороннего сотрудничества.

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Кроме того, глава администрации президента Украины, Андрей Ермак, начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Эти консультации охватывают вопросы военного сотрудничества и экономического восстановления Украины, что подчеркивает важность обеспечения безопасности и развития страны.