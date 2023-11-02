Назван новый срок запуска российского «Биона-М» №2

Запланированный запуск биологического спутника "Бион-М" №2 с экспериментами на мышах и дрозофилах, предварительно назначенный на июль 2024 года, может быть перенесен на август того же года. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Владимир Сычев.

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Согласно его словам, организаторы мероприятия стремятся к тому, чтобы запуск состоялся в запланированный срок, 31 июля 2024 года. Однако возможность переноса на август, точнее, на 31 августа, рассматривается в случае дополнительных требований к подготовке.

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В сентябре было объявлено, что подготовка мышей для полета на спутнике "Бион-М" №2 может занять дополнительные месяцы, что стало основой для рассмотрения альтернативной даты запуска. Ранее также, по информации госкорпорации "Роскосмос" сообщалось, что запуск этого российского спутника с экспериментами над живыми существами должен состояться не позднее 31 июля 2024 года.