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NYT: мировая экономика потеряет $2 трлн в случае эскалации на Ближнем Востоке
Подсчитаны потери мировой экономики в случае эскалации на Ближнем Востоке

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Оценивая возможные последствия дальнейшего обострения ситуации между Израилем и Палестиной, главный экономист подразделения EY-Parthenon, Грегори Дако, предупреждает о потенциальных глобальных экономических потерях в размере двух триллионов долларов. Эту информацию Грегори Дако предоставил известной американской газете The New York Times.

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Более того, при продолжении нарастания напряженности глобальные цены на нефть могут взлететь до $150 за баррель, что почти в два раза превышает текущие котировки. В настоящее время Brent торгуется по уровню $85,6 за баррель. Эта ситуация усугубляется боевыми действиями на Украине, которые также оказывают давление на мировой энергетический рынок.

Экономист также предостерегает от возможности начала умеренной рецессии на Ближнем Востоке. Важно отметить, что последствия конфликта не ограничат свое воздействие только регионально; они повлияют на мировую экономику. Рост стоимости энергоресурсов увеличит издержки производства продуктов питания и ухудшит финансовую обеспеченность домашних хозяйств, что потенциально создаст угрозу продовольственной безопасности в развивающихся странах, таких как Египет, Пакистан и Шри-Ланка. Развитые страны Европы также столкнутся с новой волной мигрантов из Ближнего Востока.

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В свою очередь, Израиль, на фоне усиления военных действий, рискует столкнуться с уменьшением своего ВВП на четыре процента, с $473 миллиардов в прошлом году до $454 миллиардов. Ухудшение конфликта с ХАМАС также может привести к потере инвестиций и оттоку капитала. Более того, этот сценарий может вызвать спад в туристической отрасли, которая имеет важное значение для экономики страны.

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