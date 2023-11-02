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«Известия»: недвижимость в РФ начали продавать в рассрочку без участия банков
У россиян появился новый способ купить квартиру

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В России новый тренд: квартиры начинают продавать в рассрочку, обходя банки. Повышение ключевой ставки Центробанка до 15% привело к отказам финансовых организаций в предоставлении кредитов, выданных ранее. В ответ на это, на рынке недвижимости началась волна продаж с гибкими условиями оплаты.

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Эксперты говорят, что этот тренд не нов. В 2014-2015 годах, когда процентные ставки были высокими, а спрос на жилье был низким, продажа недвижимости в рассрочку была актуальной.

По мнению федеральной компании "Этажи", последнее повышение ставки уменьшило доступность кредитов и побудило покупателей рассматривать альтернативные способы приобретения недвижимости, минуя банки.

Генеральный директор агентства недвижимости "Городской риелторский центр" Юлия Усачева объясняет, что в рассрочку чаще всего продают квартиры, которые долгое время находились в продаже. Это обычно квартиры с большой площадью, такие как трехкомнатные и более, которые не находили покупателей. Продавцы предлагают гибкие условия оплаты, чтобы совершить сделку без существенного снижения цены.

Готовые загородные дома также попадают под этот тренд, особенно если их стоимость высока или они не находили покупателей долгое время. Застройщики и частные лица предлагают рассрочку, как способ стимулировать продажи.

Однако, как указывает Илья Русяев, директор юридической компании "Илюмжинов, Русяев и партнеры", чаще всего в рассрочку продают объекты с проблемами, такие как устаревшие квартиры, недвижимость с несанкционированными планировками и юридическими изъянами. Банки предпочитают избегать кредитования подобных объектов.

Важно отметить, что покупка недвижимости в рассрочку несет риски для покупателей. По мнению Юрия Аванесова, ведущего юриста Европейской юридической службы, продавец может потерять возможность совершить сделку в случае ареста своего имущества или заключения договора об отчуждении объекта с третьими лицами. Чтобы избежать рисков, рекомендуется производить оплату только после регистрации права собственности.

Сервер Муртазаев, операционный директор компании Ox Capital, добавляет, что цена сделки при продаже недвижимости в рассрочку может быть выше, чем при стандартной покупке.

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Таким образом, новая реальность финансового рынка и высокие процентные ставки делают рассрочку привлекательным вариантом для покупки недвижимости, но сопряженным с определенными рисками как для продавцов, так и для покупателей.

#новости
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