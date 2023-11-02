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NataVd
Скоростную автодорогу М-12 продлят до Тюмени и переименуют в «Восток»
Российскую мегатрассу решили продлить и переименовать

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Важное решение было принято Правительством Российской Федерации. Платная скоростная автодорога М-12, связывающая Москву и Казань, будет продлена до Тюмени, а ее название изменится.

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Соответствующее постановление, подписанное председателем Правительства Михаилом Мишустиным, было официально опубликовано на сайте Правительства.

Важным шагом является присвоение нового имени магистрали М-12, которая станет известной как "Восток". Официальный маршрут автодороги М-12 будет включать следующие пункты: Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. 

Этот проект также предусматривает интеграцию уже существующих автодорог, включая участок трассы М-7 "Волга" от Казани до Дюртюли, а также строящиеся участки дорог Р-242 от Перми до Екатеринбурга и Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.

Правительство подчеркивает, что основной частью работ будет реконструкция дорожного покрытия, что сократит сроки завершения проекта до 2024 года.

Эти изменения также потребуют переименования еще двух автодорог. Таким образом, трасса А-375, соединяющая Хабаровск и Находку, перестанет называться "Восток", а магистраль М-7 больше не будет носить имя "Волга".

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Ранее была оглашена стоимость проезда по участку автодороги М-12 от Москвы до Арзамаса. По данным государственной компании "Автодор", стоимость проезда составит 6,8 рубля за каждый километр. Это означает, что поездка из Москвы до Арзамаса обойдется в 2800 рублей, а путешествие от Москвы до Владимира и от Владимира до Арзамаса стоит также 1400 рублей. Поездка от Москвы до Центральной Кольцевой Автодороги обойдется в 389 рублей.

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