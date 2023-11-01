США предрекли конфликт с участием тысяч американских военных на Ближнем Востоке

С усилением напряженности в конфликте между Израилем и ХАМАС, Соединенные Штаты оказываются на пограничной линии возможной включенности в более масштабное столкновение на Ближнем Востоке, где вниманию мировой общественности находятся свыше 40 тысяч американских военнослужащих, размещенных в этом регионе, информирует Axios.

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Следует отметить, что американские вооруженные силы в Ираке и Сирии стали мишенями для более десятка атак, осуществленных группами, поддерживаемыми Ираном, начиная с неожиданной атаки ХАМАСа на израильских граждан и военнослужащих 7 октября.

Важно подчеркнуть, что эти атаки, а также возможный дальнейший конфликт, могут подорвать усилия, приложенные в последние годы для сокращения американской военной присутствия на Ближнем Востоке, как часть общей стратегической ориентации на Тихий океан.

Пентагон уже приступил к мерам подготовки и размещению в регионе тысячи военнослужащих, включая две авианосные группы, каждая из которых насчитывает около 7,5 тысяч человек, а также два десантных корабля ВМФ с подразделениями морской пехоты. Глава Министерства обороны США, Ллойд Остин, также призвал в повышенную готовность приблизительно двух тысяч человек личного состава.

Вице-президент США, Камала Харрис, ранее заявила, что Соединенные Штаты "категорически не планируют" направлять войска в Израиль или сектор Газа. "У нас нет никаких намерений или планов по размещению вооруженных сил в Израиле или секторе Газа, и этот вопрос исключен," подчеркнула вице-президент.

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Политик акцентировала внимание на том, что Израиль обладает правом на самооборону, но необходимо четко различать боевиков и мирных палестинцев в ходе операций против ХАМАСа.