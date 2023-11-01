Словакия отвергла сокращение фондов ЕС для поддержки Украины

Премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, выразил решительное намерение сохранить финансовую поддержку, выделяемую Евросоюзом Вишеградской группе, несмотря на давление в пользу Украины. Сообщение о его позиции поступило из агентства ТАСС.

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Вишеградская группа, которая объединяет Словакию, Чехию, Венгрию и Польшу, имеет разные взгляды на украинский конфликт. Тем не менее, единогласно подчеркивается, что пересмотр бюджета Евросоюза, связанный с поддержкой Украины, не должен затрагивать финансирование сельского хозяйства и устранение социально-экономических различий между странами в сообществе.

Роберт Фицо подчеркнул, что вопросы финансирования, особенно касающиеся целевых фондов ЕС, не могут быть пересмотрены, если Вишеградская группа не поддержит такие изменения.

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Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии, Виктор Орбан и Роберт Фицо, выразили свое намерение не поддерживать пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из фонда ЕС. Помимо этого, Словакия отказалась предоставить военную помощь Киеву.