России предрекли резкий рост поставок нефти за рубеж

Российские поставки нефти морским путем ожидаются значительно увеличиться в ноябре, достигнув отметки 3,6-3,7 миллиона баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей больше, чем в октябре. Этот аналитический прогноз представлен агентством Kpler и озвучен "Коммерсантъ".

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По сравнению с октябрем, когда ожидаются поставки на уровне 3,5 миллиона баррелей в сутки, и с сентябрем, когда объемы достигали 3,45 миллиона баррелей, наблюдается заметный рост. Эксперты связывают этот рост с несколькими факторами, включая высокие цены на нефть на бирже и плановые ремонтные работы на местных нефтеперерабатывающих заводах в конце октября. Эти обстоятельства стимулируют местные компании увеличивать объемы экспорта нефти, и ожидается, что в ноябре объемы отгрузок достигнут максимальных значений с мая 2023 года.

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Более ранними данными, опубликованными агентством Bloomberg, было отмечено увеличение экспортных поставок нефти из России уже 24 октября. К этому времени объемы достигли уровня в 3,53 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 20 тысяч баррелей, и это стало максимальным показателем с июня 2023 года.