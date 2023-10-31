В украинском городе переименуют 80 связанных с Россией улиц и переулков

На Днепропетровщине начинается историческая реформа — переименование 80 улиц и переулков, имевших свою связь с Россией и Советским Союзом. Этот важный шаг в процессе декоммунизации был подтвержден указом местного городского совета от 30 октября.

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Согласно указу, имена улиц и переулков будут полностью изменены. Например, улица, ранее именовавшаяся в честь выдающегося поэта Владимира Маяковского, будет теперь носить имя "Скифская". Улицу, посвященную советскому космонавту Александру Волкову, переименуют в честь украинского космонавта Леонида Каденюка. Улица героя Советского Союза и знаменитого летчика Николая Гастелло теперь станет "Чепурной". А улица, посвященная герою Советского Союза и одному из руководителей "Молодой гвардии" Олегу Кошевому, будет переименована в "Сергеевскую".

Этот шаг вступает в силу после того, как в прошлом году в центре города появилась улица Степана Бандеры, что было оглашено мэром Борисом Филатовым. Данные изменения являются частью широкой кампании декоммунизации и затрагивают 45 дополнительных топонимов.

Подобная инициатива также охватила столицу Украины, Киев. Здесь переименовано 40 улиц и площадей, связанных с Россией и советским прошлым. Например, Волгоградская улица в Соломенском районе стала улицей, носящей имя активиста Романа Ратушного.

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Такая смена показывает стремление украинской власти к декоммунизации и созданию новой идентичности для украинских городов.