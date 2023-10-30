Бежавшим в Южную Корею от мобилизации россиянам понадобилась гуманитарная помощь

Комиссия по правам человека Кореи (NHRCK) сообщила, что три российских гражданина, находившихся в аэропорту Сеула уже более года из-за побега от частичной мобилизации, нуждаются в гуманитарной помощи. Согласно информации местного агентства Yonhap, представители NHRCK предложили расширить зону вылета для россиян и улучшить условия их проживания и питания. Они подчеркнули, что долгое пребывание в аэропорту может подорвать человеческое достоинство, что противоречит конституции Южной Кореи.

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Правозащитники также обратились к министерству юстиции с просьбой о создании специальной зоны ожидания за пределами аэропорта и установлении правил, гарантирующих россиянам надлежащее питание и доступ к медицинской помощи.

Согласно данным издания, трое россиян, скрывавшихся от мобилизации, проживают в аэропорту Инчхон с октября 2022 года. Они подали прошение о предоставлении убежища, но местные власти отклонили запрос, утверждая, что уклонение от военной службы не дает права на статус беженца.

Источник отмечает, что россияне впоследствии подали иск о признании незаконным решения министерства, и в феврале окружной суд Инчхона принял сторону двоих из них. Однако министерство обратилось в вышестоящую судебную инстанцию, и, по информации Yonhap, все это время граждане России продолжают находиться в аэропортовом терминале.

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Ранее сообщалось, что двое россиян, попавших в Южную Корею, уклонившись от мобилизации, и застрявших в аэропорту Инчхон, получили возможность подать заявление на статус беженца и убежища в стране. В то время как окружной суд Инчхона отклонил иск третьего россиянина, не предоставив ясных объяснений своего решения.