Пашинян: подписание договора о мире с Баку возможно по согласованным принципам
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Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил о перспективе подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, предполагая, что это станет возможным при условии строгого соблюдения обговоренных сторонами принципов. "Мы согласовали три ключевых принципа мирного соглашения и урегулирования отношений, и если стороны будут последовательно придерживаться этих принципов, то подписание договора становится реальностью", - подчеркнул Пашинян.
Премьер также отметил, что при разработке данного документа были использованы данные из советской энциклопедии, касающиеся площади Армянской Советской Социалистической Республики и Азербайджанской Советской Социалистической Республики, которые составляют соответственно 29,8 тысячи и 86,6 тысячи квадратных километров. Однако точность этих данных вызвала сомнения у Пашиняна.
Предварительно, премьер-министр Армении называет перспективу заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку в ближайшие несколько месяцев.
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