Армения подготавливается к частичному открытию границы с Турцией в соответствии с заключенными соглашениями. Эту информацию озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян, по информации РИА Новости.

Премьер-министр выразил надежду на успешную реализацию договоренностей, достигнутых с Анкарой, и пояснил, что они охватывают открытие сухопутной границы для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов.

Пашинян также подчеркнул, что для этой инициативы Армения провела обширную работу по обновлению пограничного контрольного пункта "Мергара".

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

27 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. На повестке дня были обсуждение текущих событий в регионе и ключевых вопросов.