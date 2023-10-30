Пашинян: Армения готова к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран
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Армения подготавливается к частичному открытию границы с Турцией в соответствии с заключенными соглашениями. Эту информацию озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян, по информации РИА Новости.
Премьер-министр выразил надежду на успешную реализацию договоренностей, достигнутых с Анкарой, и пояснил, что они охватывают открытие сухопутной границы для граждан третьих стран и держателей дипломатических паспортов.
Пашинян также подчеркнул, что для этой инициативы Армения провела обширную работу по обновлению пограничного контрольного пункта "Мергара".
27 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. На повестке дня были обсуждение текущих событий в регионе и ключевых вопросов.
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