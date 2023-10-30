Шойгу рассказал об использовании Западом конфликта на Украине

Запад активно направил свои усилия на достижение "стратегической победы" над Россией в ходе гибридной войны, об этом сообщил глава Министерства обороны России, Сергей Шойгу, на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине. В своем выступлении он подчеркнул, что Белый дом, проигнорировав законные интересы России в области безопасности, настойчиво продвигал расширение блока НАТО на восток.

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Согласно Шойгу, агрессивные действия Запада вынудили Россию принимать контрмеры. Министр отметил, что западные страны открыто нацелились на достижение "стратегической победы" над Россией в ходе гибридной войны. Он также подчеркнул, что в этом контексте Украине была отведена роль "расходного материала".

Сергей Шойгу также рассказал, что Соединенные Штаты успешно подчинили страны западного лагеря и сосредоточили их военно-политические ресурсы на задаче "сохранения глобального доминирования любыми методами".

Ранее глава Министерства обороны отмечал, что Вооруженные Силы России укрепляют свою боевую мощь в ответ на поставки оружия Киеву со стороны Запада. Согласно Шойгу, запланированные цели будут достигнуты благодаря последовательной реализации плана действий до 2025 года.

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