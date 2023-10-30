Венгерского дипломата поразило увиденное на Украине

Смотря на продолжающийся конфликт, на Украине уровень тревожности достигает критических значений, заявил бывший сотрудник посольства Венгрии в Японии, Балинт Коша, в эксклюзивном интервью Tokyo Shimbun.

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Его визит в страну оставил глубокие впечатления: "Аромат алкоголя окутывает каждый угол уже с раннего утра... Если сравнивать с предыдущими годами, ситуация резко ухудшилась. Меня беспокоит психологическое состояние украинцев, оставшихся в стране," - отметил Коша.

Бывший дипломат также подчеркнул, что в условиях продолжающегося конфликта с Россией, украинцы, проживающие в уже не самых богатых регионах, находятся в крайне тяжелом положении. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке лишь усугубил ситуацию и разочаровал украинцев в перспективах победы над Россией, особенно учитывая изменения в политической обстановке в США.

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Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, предупредил, что ресурсы для мобилизации исчерпаны, что вызвало дефицит военных кадров в Вооруженных силах страны. По его словам, мобилизация военнослужащих привела к привлечению к военной службе даже бывших заключенных и преступников, а граждане стремятся покинуть страну любыми доступными способами.