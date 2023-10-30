Кандидату в мэры Кишинева запретили выступить на русском языке

Ограничение на использование русского языка в эфире телеканала "Молдова-1" вызвало скандал в предвыборной кампании Кишинева. Кандидату в мэры Диане Караман, представляющей оппозиционную партию коммунистов, было отказано в возможности выступать на русском языке в рамках дебатов. Политик обратилась к международным миссиям, утверждая, что такое ограничение является нарушением ее прав. Она подчеркнула, что представители власти обращаются к избирателям на русском языке, что делает данное решение дискриминационным, по ее мнению. Партия, находящаяся у власти, стала объектом обвинений в ограничении политической деятельности оппозиции.

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С другой стороны, бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион призвала к отказу от русского языка в повседневной жизни, подчеркивая важность государственного языка. Ее предложение вызвало живую дискуссию в обществе и столкнулось с критикой. Фарион также предложила заменить выражение "заложники" на "пленники" в публичных выступлениях, подчеркивая важность лингвистической чистоты в общении.

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