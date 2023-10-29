Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели важные переговоры о ситуации в Газе. Об этом сообщается из официального источника в Белом доме.

На встрече политики выразили главную горизонталь - защиту мирных жителей. Они также обсудили усилия, направленные на освобождение заложников, находящихся в плену палестинским движением ХАМАС.

Джо Байден подчеркнул неотложную необходимость значительного увеличения поставок гуманитарной помощи для обеспечения потребностей жителей Газы.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на американских официальных представителей, сообщила, что Израиль приостановил планы широкомасштабной наземной операции в Газе и заменил их более ограниченными мерами. Это решение было принято в согласовании с Соединенными Штатами.

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Эта встреча между лидерами двух стран стала важным шагом в урегулировании ситуации в регионе и подчеркнула их общее стремление к миру и стабильности.