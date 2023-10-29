Президент Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский отказались поддержать предложение министра обороны Яны Черноховой о выходе из ООН. Об этом сообщило агентство РИА Новости в воскресенье, 29 октября.

Премьер-министр выразил свое понимание к позиции Черноховой, однако подчеркнул важность того, чтобы Чехия продолжала оставаться членом ООН, даже несмотря на то, что организация не осудила действия ХАМАС в своей последней резолюции.

Глава МИД Липавский, комментируя высказывание министра обороны, выразил мнение, что правительство вероятно не будет рассматривать ее предложение, и подчеркнул, что Устав ООН, созданный после Второй мировой войны, предоставляет Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки для ее действий.

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В связи с принятой резолюцией по Израилю, министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу страны из ООН 29 октября. Она утверждает, что данная резолюция выражает поддержку террористам. В ответ на это решение, организация ХАМАС приветствовала принятие резолюции Генассамблеей ООН по Ближнему Востоку.