Глава МИД и премьер Чехии не поддержали идею Минобороны о выходе страны из ООН
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Президент Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский отказались поддержать предложение министра обороны Яны Черноховой о выходе из ООН. Об этом сообщило агентство РИА Новости в воскресенье, 29 октября.
Премьер-министр выразил свое понимание к позиции Черноховой, однако подчеркнул важность того, чтобы Чехия продолжала оставаться членом ООН, даже несмотря на то, что организация не осудила действия ХАМАС в своей последней резолюции.
Глава МИД Липавский, комментируя высказывание министра обороны, выразил мнение, что правительство вероятно не будет рассматривать ее предложение, и подчеркнул, что Устав ООН, созданный после Второй мировой войны, предоставляет Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки для ее действий.
В связи с принятой резолюцией по Израилю, министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала к выходу страны из ООН 29 октября. Она утверждает, что данная резолюция выражает поддержку террористам. В ответ на это решение, организация ХАМАС приветствовала принятие резолюции Генассамблеей ООН по Ближнему Востоку.
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