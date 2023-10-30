В российской школе произошла вспышка норовируса

Более 90 человек заболели норовирусом в результате вспышки инфекции, которая произошла в школе №1 имени В. П. Екимецкой в Рязани. Эту информацию распространила пресс-служба Роспотребнадзора, ссылаясь на агентство ТАСС.

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Норовирус проявляется ярко выраженной кишечной симптоматикой: рвота и повышение температуры тела. Норовирусные инфекции передаются с пищей при нарушении правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды. Согласно сообщению Роспотребнадзора, специалисты этого ведомства в Рязанской области в рамках санитарно-эпидемиологического расследования активно работают над выявлением причины произошедшего. С момента 26 октября был зарегистрирован 91 случай заболевания. Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение.

В связи с вспышкой инфекции в школе приостановлены все очные занятия, а в настоящее время проводится дезинфекция помещений. Сотрудники Роспотребнадзора провели сбор смывов с поверхностей, а также взяли образцы готовой продукции и сырья для дополнительных исследований. Окончательные результаты лабораторных исследований должны помочь определить причину столь значительного числа заболевших.

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Ранее мы также сообщали о случаях массового отравления в Санкт-Петербурге, где 11 человек были диагностированы с кишечной инфекцией после посещения ресторана. Из них, по результатам лабораторных исследований, восьмеро были обнаружены с сальмонеллой.