Республика столкнулась с серьезными вызовами в связи с давлением, оказываемым на нее в контексте санкций

Президент Сербии, Александр Вучич, подчеркнул, что его страна укрепила свою позицию, отказавшись от санкций против России. Об этом лидер республики рассказал в интервью телеканалу TV Prva.

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Александр Вучич подчеркнул, что Сербия, оставаясь независимой и суверенной страной, не прибегала к политике введения санкций в отношении Российской Федерации в течение почти двух лет.

"Мы являемся единственной страной в Европе, которая в течение двух лет не применяла санкции в отношении России. Это позволило Сербии укрепить свою репутацию свободной и независимой страны, ведущей собственную внешнюю политику", - указал Вучич. Он также добавил, что решение о возможном введении санкций будет прозрачно представлено гражданам.

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Лидер Сербии также отметил, что республика столкнулась с серьезными вызовами в связи с давлением, оказываемым на нее в контексте санкций. Ранее Вучич выразил удивление по поводу решения Болгарии ввести акцизы на транзит российского газа, подчеркнув, что это действие противоречит интересам региона.