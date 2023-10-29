Украинский беспилотник повредил установку на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате атаки. Инцидент произошел ночью на 29 октября, как сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно источнику, установка была повреждена в результате взрыва, после чего начался пожар, быстро потушенный сотрудниками завода. Важно отметить, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Также, в ту же ночь, Министерство обороны России объявило о сбитии 36 дронов силами противовоздушной обороны над Крымом и Черным морем.