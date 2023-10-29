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Минобороны: средства ПВО РФ сбили 44 беспилотника Украины

Российские военные сбили 44 беспилотника Украины
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Российская армия сбила еще 44 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины, по данным официального представителя Министерства обороны России, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Согласно информации, беспилотные аппараты Украины были уничтожены российскими силами ПВО вблизи населенных пунктов Нырково, Площанка и Троицкое в Луганской Народной Республике, а также в селах Золотаревка и Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российская армия перехватила беспилотники в районе Новофедоровки и Васильевки в Запорожской области.

Всего лишь два дня назад, в субботу, 28 октября, Министерство обороны России сообщило о 36 сбитых беспилотниках Украины. Кроме того, российские средства ПВО перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и авиационные бомбы JDAM, разбили три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, производства США.

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Согласно заявлению Министерства обороны, начиная с начала специальной военной операции, российские военные ликвидировали 517 самолетов, 253 вертолета, 8392 БПЛА, 441 зенитных ракетных комплексов, 13 006 танков и боевых бронированных машин Вооруженных Сил Украины. Кроме того, были разбиты 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 единицы полевой артиллерии и минометов, а также 14 760 единиц специальной автотехники.

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