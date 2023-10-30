Бригады 'Изз ад-Дин аль-Кассам', военное крыло палестинского движения ХАМАС, начали ракетный обстрел израильского города Тель-Авив, как ответ на массовые нарушения мира со стороны сионистов. Город объявил тревогу.

Палестино-израильский конфликт вступил в новую фазу напряженности. В субботу, 28 октября, Израиль перешел к наземной военной операции в секторе Газа, что было подтверждено Минобороны Израиля. В тот же день, бригады 'Изз ад-Дин аль-Кассам', ассоциируемые с движением ХАМАС, выпустили ракеты в сторону военной базы Зиким, находящейся на территории Израиля.

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С начала октября, израильская армия сообщила о ракетных атаках из сектора Газа. В ответ на эти атаки, Армия обороны Израиля начала военную операцию 'Железные мечи'. 27 октября Израиль начал наступление на территорию Газы.