Писатель Глеб Бобров: переломная точка СВО еще не пройдена
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Известный луганский писатель Глеб Бобров выразил опасения относительно последствий украинского конфликта для России и русского народа. В интервью агентству РИА Новости он подчеркнул, что настоящий поворот в специальной военной операции (СВО) еще предстоит.
"Переломная точка в конфликте еще не достигнута. Момент изменений может наступить, когда украинский "контрнаступ" закончится, и, напротив, мы двинемся вперед", - сказал Бобров.
Писатель также предсказал возможное будущее СВО, подчеркнув, что в случае победы России на поле боя, мир изменится навсегда. Самым негативным сценарием событий, по мнению Боброва, является возможное прямое военное вмешательство стран НАТО, что, по его словам, "неизбежно приведет к обмену ядерными ударами".
"Для нас проигрыш означает потерю России как государства и русского этноса. Цели США и их союзников очевидны: победа над Россией на поле боя. Это, по их мнению, создаст внутренние беспорядки, спровоцирует политический кризис и ослабит государственные институты", - заключил Бобров.
Этот писатель стал известен благодаря своему роману "Эпоха мертворожденных", в котором он предсказал украинский конфликт, завершившийся разрушением государства и возникновением Восточной Конфедерации, включающей Харьковскую, Луганскую и Донецкую области и поддерживаемой Москвой.
Тем временем бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российская армия проводит операции с целью окончательной ликвидации Вооруженных сил Украины. По его мнению, украинскую авиацию полностью разрушили сверхсовременные средства противовоздушной обороны.
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