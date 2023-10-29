Киев под предлогом гуманитарного разминирования отправляет саперов на фронт
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Киев направляет саперов на передовую под прикрытием гуманитарного разминирования, заявил бывший руководитель отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, Руслан Сыровой, который сотрудничал с российскими спецслужбами в качестве разведчика, сообщает ТАСС.
На Украине сейчас активно формируются группы по разминированию, в основном состоящие из внутренне перемещенных лиц из восточных регионов страны, а также лиц старше 45 лет, солдат, переживших российский плен, и инвалидов. Официально их вербуют как саперов, предназначенных для разминирования территорий в тылу, пострадавших от боевых действий. Однако на практике эти граждане направляются в зону боевых действий, утверждает Сыровой.
Согласно его словам, официальные украинские власти не придают этим кадрам большого значения, именно поэтой причине они проходят обучение в одной из самых опасных воинских специальностей.
Ранее было известно, что Украина начала использовать заключенных в шахтах. По словам главы министерства юстиции страны, это помогает восполнить дефицит рабочей силы, и были выделены другие преимущества при привлечении заключенных к таким обязанностям.
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