В российском приграничном регионе зафиксировали 18 прилетов со стороны Украины

Украинские военные снова атаковали территорию Белгородской области, при этом было зафиксировано 18 выстрелов, по данным главы российского приграничного региона Вячеслава Гладкова, которые он опубликовал в своем канале в Telegram.

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Согласно его отчету, село Щетиновка в Белгородском районе подверглось артиллерийской атаке со стороны Вооруженных Сил Украины, где было нанесено 16 ударов. Затем украинские военные выпустили один артиллерийский снаряд по Нехотеевке. Однако следует отметить, что в результате этих атак не пострадали мирные жители, - подчеркнул Гладков.

Кроме того, в субботу, 28 октября, один минометный снаряд, выпущенный ВСУ, попал в Новую Таволжанку. Тем не менее, по словам Гладкова, инцидент завершился без серьезных последствий.

Ранее было зафиксировано повреждение четырех частных домов в Белгородской области в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины. Глава российского приграничного региона также сообщил о том, что 26 октября село Пороз подверглось атаке со стороны ВСУ, после чего были выявлены повреждения фасадов, крыш, заборов и одного автомобиля.

Напомним, что 24 октября, российский приграничный регион дважды подвергся артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных Сил Украины. Сначала атака была совершена по Новой Таволжанке, а затем по Козинке. На счастье, мирные жители не пострадали.

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Эти инциденты происходят на фоне начала специальной военной операции в Донбассе, которая была объявлена 24 февраля 2022 года в ответ на просьбы глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.