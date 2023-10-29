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Украинские военные снова атаковали территорию Белгородской области, при этом было зафиксировано 18 выстрелов, по данным главы российского приграничного региона Вячеслава Гладкова, которые он опубликовал в своем канале в Telegram.
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Согласно его отчету, село Щетиновка в Белгородском районе подверглось артиллерийской атаке со стороны Вооруженных Сил Украины, где было нанесено 16 ударов. Затем украинские военные выпустили один артиллерийский снаряд по Нехотеевке. Однако следует отметить, что в результате этих атак не пострадали мирные жители, - подчеркнул Гладков.
Кроме того, в субботу, 28 октября, один минометный снаряд, выпущенный ВСУ, попал в Новую Таволжанку. Тем не менее, по словам Гладкова, инцидент завершился без серьезных последствий.
Ранее было зафиксировано повреждение четырех частных домов в Белгородской области в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины. Глава российского приграничного региона также сообщил о том, что 26 октября село Пороз подверглось атаке со стороны ВСУ, после чего были выявлены повреждения фасадов, крыш, заборов и одного автомобиля.
Напомним, что 24 октября, российский приграничный регион дважды подвергся артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных Сил Украины. Сначала атака была совершена по Новой Таволжанке, а затем по Козинке. На счастье, мирные жители не пострадали.
Эти инциденты происходят на фоне начала специальной военной операции в Донбассе, которая была объявлена 24 февраля 2022 года в ответ на просьбы глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.