Посол России в Норвегии, Теймураз Рамишвили, подчеркнул, что Россия и Норвегия продолжают совместные усилия в сфере рыбной ловли, несмотря на санкционное давление. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Рамишвили отметил, что сотрудничество двух стран в этой области строится уже более 50 лет и несмотря на периодические трудности, оно остается крепким. Это сотрудничество не только сохраняется в условиях санкций, но также демонстрирует, что только согласованные и научно обоснованные меры для управления морскими ресурсами в северо-восточной Атлантике со стороны прибрежных государств способствуют рациональному и устойчивому рыболовству.

Также было отмечено, что в текущем 2023 году интенсивные контакты между рыбохозяйственными ведомствами и организациями России и Норвегии остаются на высоком уровне. Прошли заседания ряда рабочих групп комиссии и ежегодная встреча ученых. Договорены квоты на вылов водных биологических ресурсов на 2024 год, и соответствующие документы выпущены Росрыболовством.

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Ранее сообщалось, что посла Норвегии, Роберта Квиле, вызвали в МИД России. Российская сторона выразила недовольство возмутительными действиями норвежских властей, которые попытались помешать проведению традиционных мероприятий 25 октября в городе Киркенес, посвященных памяти советских воинов, участвовавших в освобождении Северной Норвегии.