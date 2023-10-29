МЧС разработало устройство для дистанционного уничтожения снарядов

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС) представили новое устройство, способное удаленно ликвидировать снаряды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, ссылаясь на информацию, полученную из агентства "Интерфакс".

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Устройство успешно прошло испытания, длительностью около месяца, в ходе которых было уничтожено более сотни боеприпасов. Этот инновационный образец - лишь один из многих, произведенных в России. Ведомство МЧС активно работает над поиском и оценкой новых местных разработок.

Глава МЧС, Александр Куренков, отметил, что в последние три года около десятка новых образцов были внедрены в практику. Новое устройство предназначено для удаленного обезвреживания артиллерийских и инженерных боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств, без применения взрыва. Устройство компактно и мобильно, оно может быть размещено в специальной сумке.

Этот образец также может применяться для выполнения специальных задач, включая разрушение бетонных и металлических конструкций. Важно отметить, что устройство успешно прошло испытания в Луганской народной республике.

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В прошлом месяце, заместитель начальника ВНИИ ГОЧС, Владимир Мошков, сообщил о разработке специального бронеавтомобиля повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся авиационных бомб и фугасов.