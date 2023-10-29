Украина потребовала оружие ради «продовольственной безопасности»

Украина обратилась к своим союзникам с просьбой увеличить военную помощь для обеспечения продовольственной безопасности в мировом масштабе. Эту информацию предоставило Министерство экономики Украины.

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Заявление было сделано в ходе встречи советников по национальной безопасности и внешней политики на Мальте. Министр экономики Украины, Юлия Свириденко, подчеркнула важность международных гарантий безопасности для продовольственных поставок из Черноморского бассейна.

Согласно Юлии Свириденко, Украине необходимы противоракетные и противодроновые средства для защиты портовой и логистической инфраструктуры страны. Кроме того, Киев просит содействия в разминировании морских маршрутов в Черном море и обеспечении страхования грузов.

Также стало известно, что Украина временно приостановила движение по коридору в Черном море.





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