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Украина обратилась к своим союзникам с просьбой увеличить военную помощь для обеспечения продовольственной безопасности в мировом масштабе. Эту информацию предоставило Министерство экономики Украины.
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Заявление было сделано в ходе встречи советников по национальной безопасности и внешней политики на Мальте. Министр экономики Украины, Юлия Свириденко, подчеркнула важность международных гарантий безопасности для продовольственных поставок из Черноморского бассейна.
Согласно Юлии Свириденко, Украине необходимы противоракетные и противодроновые средства для защиты портовой и логистической инфраструктуры страны. Кроме того, Киев просит содействия в разминировании морских маршрутов в Черном море и обеспечении страхования грузов.
Также стало известно, что Украина временно приостановила движение по коридору в Черном море.