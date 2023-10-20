Судья пригрозил Трампу заключением под стражу

На судебном процессе, где председательствует Артур Энгорон, сделано предупреждение бывшему президенту Дональду Трампу о возможном тюремном заключении в связи с нарушением постановления о неразглашении. Энгорон подчеркнул, что это произошло после того, как Трамп не удалил оскорбительный пост в социальных сетях, содержавший ложные заявления о его судебном клерке.

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Судья потребовал, чтобы Трамп немедленно удалил указанный пост, и политик пообещал сделать это. Кроме того, Энгорон запретил Трампу делать заявления, которые могли бы рассматриваться как нападки на его сотрудников. Несмотря на это, пост был удален с задержкой, и судья предупредил, что неисполнение его указаний повлечет серьезные последствия.

Ранее Трамп отрицал обвинения в мошенничестве и утверждал, что их поставили искусственно. Он утверждал, что окружной и генеральный прокуроры действуют коррумпированно и используют дело для политических целей, в частности, в предвыборной кампании.

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В сентябре судья из Нью-Йорка, Артур Энгорон, вынес решение, согласно которому Трамп и компания Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Известно, что им было предъявлено обвинение в том, что они обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно завысив стоимость активов и утрировав свой финансовый успех.