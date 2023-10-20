Началась работа над соглашениями между Россией и Северной Кореей. Важные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном активно продвигаются. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России, Сергей Лавров, в своем обращении для ТАСС.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин передал самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все обязательства, о которых было согласовано", - отметил Лавров в ходе встречи с лидером Северной Кореи. Министр иностранных дел подчеркнул, что эти договоренности уже находятся в стадии активного выполнения.

Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что отношения между Россией и Северной Кореей перешли на новый, стратегический уровень.

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13 сентября текущего года Владимир Путин и Ким Чен Ын провели продолжительные переговоры на космодроме Восточный. В ходе этой встречи лидеры обсудили множество вопросов, провели переговоры как в формате делегаций, так и в частных беседах, а также участвовали в торжественном обеде.