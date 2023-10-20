Пресс-служба Государственного департамента США объявила о повышении уровня опасности для американских граждан в разных уголках планеты. Это предостережение было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

"В связи с ростом напряженности в разных регионах мира возрастает вероятность террористических актов, массовых протестов и насильственных действий, направленных против граждан и интересов США. Государственный департамент рекомендует американским гражданам, находящимся за границей, проявлять повышенную бдительность", - гласит официальное сообщение.

Ранее Государственный департамент США выразил рекомендацию американским гражданам пересмотреть свои планы по поездкам в Израиль.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Утром 7 октября движение ХАМАС совершило атаку на Израиль, в ответ на что власти страны объявили о повышении тревожного уровня.