Госдеп США призвал американцев по всему миру проявлять повышенную осторожность
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Пресс-служба Государственного департамента США объявила о повышении уровня опасности для американских граждан в разных уголках планеты. Это предостережение было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети X (ранее известной как Twitter).
"В связи с ростом напряженности в разных регионах мира возрастает вероятность террористических актов, массовых протестов и насильственных действий, направленных против граждан и интересов США. Государственный департамент рекомендует американским гражданам, находящимся за границей, проявлять повышенную бдительность", - гласит официальное сообщение.
Ранее Государственный департамент США выразил рекомендацию американским гражданам пересмотреть свои планы по поездкам в Израиль.
Утром 7 октября движение ХАМАС совершило атаку на Израиль, в ответ на что власти страны объявили о повышении тревожного уровня.
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