Передачу Киеву танков Abrams сочли неспособной переломить ситуацию на Украине

Партия танков Abrams, переданная Соединенными Штатами Украине, по мнению экспертов и украинских официальных лиц, не окажет существенного воздействия на обстановку на фронте. Несмотря на то, что эти танки могут побудить Вооруженные силы Украины к активным действиям против России, некоторые западные аналитики утверждают, что ограниченное количество танков, сложная логистика и ограниченные сроки размещения не позволят им достаточно изменить ситуацию.

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Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады (включенный в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заявил, что 31 танк "не сможет повернуть события", но при этом выразил благодарность США. Он также предположил, что текущими средствами конфликт не завершится в ближайшем будущем.

Марина Мирон, постдокторант военных исследований в Королевском колледже Лондона, подчеркнула, что поставка танков - лишь первый шаг, и Киеву необходимо обеспечить новые линии снабжения, достаточное количество боеприпасов и запасных частей, а также обеспечить бензовозы для украинских операторов "Абрамсов".

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Представитель командования армии США в Европе и Африке, полковник Мартин О'Доннелл, подтвердил доставку обещанной партии из 31 танка Abrams в ВСУ.