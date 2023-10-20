Илларион Павлюк, известный как писатель и журналист, был назначен на должность заместителя министра обороны Украины. Сообщение о его новой роли появилось в его аккаунте в социальной сети Facebook, которая, следует отметить, не доступна в России из-за признания компании Meta, владеющей этой социальной сетью, экстремистской и её запрета в РФ.

Павлюк теперь руководит управлением прессы и информации в Министерстве Обороны Украины, сменяя на этой позиции Анну Маляр, которая была уволена в сентябре.

В своём сообщении на Facebook Павлюк подчеркнул, что он принимает новую должность с огромной ответственностью и амбициями, а также выразил благодарность министру Обороны за доверие.

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Павлюк родом из Херсонской области и известен своей писательской деятельностью, а также авторством множества книг. Он также имеет опыт службы в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства Обороны Украины.