Замминистра обороны Украины вместо Маляр назначили писателя Павлюка
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Илларион Павлюк, известный как писатель и журналист, был назначен на должность заместителя министра обороны Украины. Сообщение о его новой роли появилось в его аккаунте в социальной сети Facebook, которая, следует отметить, не доступна в России из-за признания компании Meta, владеющей этой социальной сетью, экстремистской и её запрета в РФ.
Павлюк теперь руководит управлением прессы и информации в Министерстве Обороны Украины, сменяя на этой позиции Анну Маляр, которая была уволена в сентябре.
В своём сообщении на Facebook Павлюк подчеркнул, что он принимает новую должность с огромной ответственностью и амбициями, а также выразил благодарность министру Обороны за доверие.
Павлюк родом из Херсонской области и известен своей писательской деятельностью, а также авторством множества книг. Он также имеет опыт службы в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства Обороны Украины.
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