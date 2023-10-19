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Президент Украины Володимир Зеленский официально внедрил решение, принятое Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, направленное на усиление защиты ключевых объектов инфраструктуры. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
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Согласно этому решению, украинскому правительству предстоит в течение 10 дней ужесточить инженерную защиту критических объектов, увеличить количество групп, ответственных за безопасность воздушного пространства, и подготовить запасы оборудования и запчастей для оперативного восстановления.
Важно отметить, что кабинет министров Украины также обязан разработать план восстановления поврежденных или разрушенных критических объектов в течение трех месяцев.
Ранее сообщалось, что Украина временно арендовала системы, обеспечивающие безопасность воздушного пространства, от других государств на период зимних холодов.