Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ под Авдеевкой

Сегодня Вооруженные силы России провели операцию в районе Авдеевки в Донецкой народной республике, нанеся удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию о произошедшем предоставило Министерство обороны России. Согласно официальным сообщениям, атака привела к уничтожению штаба 110-й механизированной бригады ВСУ.

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Эксперты, включая полковников в отставке Анатолия Матвийчука и Виктора Литовкина, отмечают, что контроль над населенным пунктом Авдеевка в Донецкой народной республике откроет путь к Краматорску и позволит отодвинуть ВСУ от Донецка. Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон ранее предупредил о возможной ловушке для ВСУ под Авдеевкой.

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Аналитики также подчеркивают, что способность украинской армии удерживать свои позиции ожидается ослабеть в ближайшие несколько месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский был предупрежден о нарастающих вызовах, стоящих перед украинским военным в удержании своих позиций.