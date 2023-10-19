В России начнут массово строить дорожки для электросамокатов

К 28 июня 2024 года Министерство транспорта (Минтранс), Министерство строительства (Минстрой) и Министерство внутренних дел (МВД) России представят планы развития инфраструктуры для велосипедов и электросамокатов. Эту информацию сообщают "Известия", ссылаясь на дорожную карту правительства.

реклама

В соответствии с указаниями правительства, указанные ведомства должны более подробно определить места, где будут созданы специальные дорожки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), оптимальное количество и плотность парковок для их хранения и стоянки. После представления отчета федеральными органами, региональные власти получат возможность внести свои предложения, и это должно произойти в течение двух месяцев.

В сервисе шеринга электросамокатов "Юрент" предполагают, что разработка инфраструктуры для электросамокатов будет вдохновляться опытом Москвы. Летом 2023 года в столице уже существовало более 500 километров постоянных и временных велосипедных дорожек. Группа компаний "Гранель" также утверждает, что застройкой займутся девелоперы, аналогично тому, как это было сделано в подмосковных городах, таких как Королев, Дмитров, Одинцово и Химки. Стоит отметить, что одной из главных сложностей заключается в адаптации велоинфраструктуры в старых районах города, так как новые районы сразу учитывают потребности современного транспорта.

Представитель компании "STEP. Транспортные решения" отмечает, что существуют разные типы велосипедных дорожек, включая дорожки с постоянной разметкой, подобные тем, что есть на Бульварном кольце в Москве, а также дорожки, разделенные бортовым камнем. Есть и третий вариант, когда велосипедные дорожки полностью изолированы как от дорожного движения, так и от пешеходов, как в Нидерландах. Эксперты считают, что такие дорожки являются наилучшим выбором для обустройства велоинфраструктуры.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С начала марта 2024 года в России вступили в силу изменения в Правилах дорожного движения, в соответствии с которыми электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и аналогичные устройства приобрели статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). Эти средства разрешено использовать на тротуарах, велосипедных дорожках и пешеходных дорожках со скоростью, не превышающей 25 километров в час. Важно отметить, что в случае движения электросамоката или подобного устройства по тротуарам, пешеходы имеют приоритет.